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В Минобороны назвали место запуска атаковавших российские базы в Сирии дронов

Беспилотники, атаковавшие российские базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе были запущены из зоны деэскалации «Идиб». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Минобороны газете «Красная звезда». «Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», - говорится в заявлении. Ранее в Минобороны заявляли, что в ночь на 6 января поблизости от российских баз было обезврежено 13 беспилотников.

Минобороны России направило на имя начальника генштаба ВС Турции генерала Акара Хулуси и руководителя нацразведки Хакана Фидана письмо. В нем содержались призывы к выполнению обязательств по поддержанию режима прекращения боевых действий и к выставлению наблюдательных постов в зоне «Идлиб», чтобы предотвратить новые атаки дронов.

Накануне из-за продолжающихся атак правительственных сил Сирии в провинции Идлиб в МИД Турции были вызваны послы России и Ирана Алексей Ерхов и Мухаммад Ибрахим Тахериан. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что правительственные войска Сирии под видом борьбы с террористами наносят удары по позициям умеренной оппозиции в Идлибе.

Военные США сочли безответственным заявление российского Минобороны о запуске дронов из зоны «Идлиб». «Какие бы то ни было предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными», - приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы Пентагона майор Корпуса морской пехоты Адриана Рэнкин-Гэллоуэя.

Ранее в российском Минобороны назвали «странным совпадением» то, что во время атаки дронов на Хмеймим и Тартус над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7000 м барражировал разведывательный самолет ВМС США Poseidon.