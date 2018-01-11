Политика

Новости

Могерини рассказала об обеспокоенности ЕС ракетной программой Ирана

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что министры иностранных дел ЕС, Великобритании, Германии и Франции на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией относительно программы разработки Ираном баллистических ракет. Стороны также обсудили причины роста напряженности в регионе и акции протеста, происходящие в Иране.

«Эти вопросы (производство баллистических ракет Ираном - ред.) не входят в ядерное соглашение и будут обсуждаться в соответствующих форматах. Мы кратко обсуждали и недавние внутренние события в Иране», — отметила она в ходе брифинга после переговоров.

По словам Могерини, в ходе переговоров была отмечена эффективность договоренности по ядерной программе с Ираном. «Договоренность работает, она достигает основных целей», — сказала она.

Могерини также заявила, что снятие с Ирана санкций плодотворно повлияло на «международную торговлю и экономические отношения страны с ЕС».

Перед тем как отправиться 11 января на переговоры в Брюссель, Зариф 10 января прибыл с рабочим визитом в Москву и провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках консультаций. О предстоящем визите рассказал в среду представитель иранского МИДа Бахрама Касеми. В свою очередь в российском МИДе не исключали возможной встречи Лаврова с Зарифом.

«Основное внимание в ходе беседы было уделено вопросам выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете продолжающейся неконструктивной линии США на этом направлении. Стороны подтвердили приверженность устойчивой реализации СВПД, а также намерение и далее добросовестно соблюдать свои обязательства по нему», - говорится в сообщении российского МИДа. Министры также обсудили ряд региональных проблем, включая Сирию, и договорились продолжить двусторонние контакты.