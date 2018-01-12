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Трамп рассказал WSJ о своих «очень хороших отношениях» с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп, несколько дней назад сравнивавший ядерные кнопки Вашингтона и Пхеньяна, оценил свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном как «очень хорошие». Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal. Несколькими месяцами ранее хозяин Белого дома обзывал северокорейского лидера сумасшедшим, маньяком и человеком-ракетой.

«У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены этому», - заявил Трамп. 6 января президент США допускал возможность своего телефонного разговора с Ким Чен Ыном, заявив, «верит в диалог». Позже он уточнял, что готов к переговорам по поводу ядерной программы. В интервью WSJ Трамп отказался прокомментировать, довелось ли ему лично пообщаться с северокорейским лидером.

Трампу тоже доставалось от Ким Чен Ына. Тот называл президента США «политическим еретиком», «хулиганом и нарушителем порядка», а также «изгоем и гангстером». Пик кризиса в отношениях США и КНДР пришелся на сентябрь 2017 г. после ракетных запусков и ядерных испытаний Северной Кореи и нового витка санкций со стороны ООН. 19 сентября Трамп, с трибуны ООН заявлял, что США могут «полностью разрушить» КНДР. Пхеньян в ответ угрожал испытаниями сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане.

Однако уже 12 ноября Трамп неожиданно выразил желание дружить со своим северокорейским визави. «Почему бы Ким Чен Ыну не перестать оскорблять меня, называя «старым», ведь я никогда не называл его «коротким и толстым»? Ну, я ведь так стараюсь быть его другом — и, возможно, когда-нибудь это случится!» — писал Трамп в своем твиттере.

Последние заявления Трампа о «дружбе» были сделаны на фоне межкорейского диалога – первых за последние три года официальных контактов между Пхеньяном и Сеулом. Они рассматриваются как первый шаг к выходу из кризиса. Автор интервью Джеральд Сейб полагает, что в словах Трампа содержется сигналы о стремлении к снижению напряженности в отношениях с КНДР, об отсутствии разногласий в политике Южной Кореи и США и посреднической миссии Сеула, а также о неприемлемости военного варианта решения проблемы.