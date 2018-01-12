Трамп отказался от слов о «странах-гадюшниках»
Президент США Дональд Трамп заявил, что не использовал выражение «страны-гадюшники» во время переговоров по программе DACA, дающей защиту от депортации детям-мигрантам, в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сам Трамп сообщил в Twitter. «Я действительно высказался жестко на встрече по DACA, но не такими словами», - написал президент. Он также обвинил представителей Демократической партии в том, что они ставят интересы иммигрантов выше интересов госслужащих и военных США.
Высказывание Трампа, переданное СМИ со ссылкой на конгрессменов - участников закрытой встречи, звучало как «зачем нам здесь все эти люди из стран-гадюшников? (shithole countries)». Белый дом не оспаривал эту цитату, отмечает BBC. По словам участников, речь шла об иммигрантах из стран, потерпевших стихийные бедствия, типа Гаити и Сальвадора. По сообщению The Washington Post, Трамп предложил конгрессменам принимать иммигрантов из Норвегии, а гаитян убрать из страны.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека назвало высказывания Трампа шокирующими и расценило их как проявление расизма. Власти Гаити вызвали представителя США для дачи объяснений.