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Штаб Путина ответил на вопрос о Telegram-канале перед выборами

У кандидата в президенты Владимира Путина не будет официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram. Об этом RT сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов. У Путина будет только официальный сайт предвыборного штаба. Всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники президента, добавил Кондрашов.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева заявила, что у кандидата в президенты может появиться свой Telegram-канал.

В декабре Песков говорил, что Кремль не собирается открывать собственный канал в Telegram для привлечения внимания интернет-аудитории. «У президента Путина никогда не было проблем с донесением своей точки зрения до массовой аудитории», - объяснял пресс-секретарь.

При этом Песков подтвердил, что в Кремле начали читать Telegram-каналы и составлять отдельные дайджесты по ним для президента. Однако в администрации спорят о качестве сообщений, распространяемых таким образом, рассказывал Песков.

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