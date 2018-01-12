Кто из знаменитостей стал доверенным лицом Путина
Всего в списке, утвержденном Центризбиркомом, 259 человек
Артист балета Николай Цискаридзе
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Певица Полина Гагарина
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Телеведущий Леонид Якубович и кардиохирург Леонид Бокерия
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Певица Диана Гурцкая
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Джазмен Игорь Бутман
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Режиссер Владимир Урин
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Композитор и продюсер Игорь Крутой
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Основатель КВН Александр Масляков
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Актер Михаил Пореченков
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Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян (на фото с президентом Владимиром Путиным)
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