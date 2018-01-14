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СКР возбудил дело после отравления детей в кадетской школе в Люберцах

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления учащихся кадетской школы в подмосковных Люберцах. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении Управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Информация об отравлении детей поступила в правоохранительные органы в субботу, 13 января. В инфекционное отделение Люберецкой районной больницы были госпитализированы восемь детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, все они отравились в кадетской школе.

По данным на 11.30 мск, число отравившихся выросло до 47, в том числе 39 несовершеннолетних. Госпитализированы 23 человека. Их состояние не уточняется.

Следствием установлено, что работники ООО «Огонек», готовившие завтрак и обед в школе 12 января, нарушили санитарно-эпидемиологические нормы. Задержанных пока нет.