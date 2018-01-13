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Более 80 человек отравились в кафе Улан-Удэ

Число отравившихся в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ превысило 80 человек, 55 из них госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Бурятии.

«По последним данным, за медпомощью из-за отравления обратились 82 человека, из них госпитализированы 55, в том числе девять несовершеннолетних», - сообщили в МВД. Пострадавших доставили в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

О массовом отравлении в Улан-Удэ стало известно в пятницу. Все пострадавшие посещали кафе «ШулэнДо» в период с 8 по 11 января. Работа заведения приостановлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.