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Кремль прокомментировал отказ «Левада-центра» от публикации выборных опросов

В Кремле считают основанным на законе отказ одного из крупнейших социологических центров – «Левада-центра» от публикации результатов опросов в период избирательной кампании. «В данном случае речь идет о том, что предписано законом. Вы знаете, что есть другие крупные центры, которые проводят социологические исследования. «Левада-центр» имеет свой авторитет, но, к сожалению, по требованию закона, будучи агентом, он не сможет проводить такие исследования», – сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После старта кампании «Левада-центр» перестал публиковать данные опросов о выборах президента. При этом центр продолжает их проводить, сообщил его директор Лев Гудков. Во время думских выборов 2016 г. «Левада-центр» признали иностранным агентом, по избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, объяснил Гудков. По его словам, нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием центра.

В свою очередь директор ВЦИОМа Валерий Федоров удивился решению «Левада-центра» не публиковать результаты опросов. Теперь будет меньше данных, добавил он. «Чем их больше, тем лучше, тем более речь идет не о шарашкиной конторе, а об организации, которая существует 14 лет», – отметил он.

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