Главные предвыборные политические события года
Версии экспертов, опрошенных «Ведомостями»
Избирательная кампания Алексея Навального
Акции протеста, прошедшие 26 марта по призыву Навального, породили параллельную общественную предвыборную кампанию, которая продолжается вне контроля Кремля. Впервые после Крыма протест оказался по-настоящему массовым и пошел в регионы
Акции протеста, прошедшие 26 марта по призыву Навального, породили параллельную общественную предвыборную кампанию, которая продолжается вне контроля Кремля. Впервые после Крыма протест оказался по-настоящему массовым и пошел в регионы
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Массовое обновление власти в регионах
Две серии губернаторских отставок стали началом обновления всего верхнего эшелона власти. Подтверждением тому являются существенные изменения в руководстве «Единой России», из которого ушли многие представители команды Вячеслава Володина
Две серии губернаторских отставок стали началом обновления всего верхнего эшелона власти. Подтверждением тому являются существенные изменения в руководстве «Единой России», из которого ушли многие представители команды Вячеслава Володина
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Военная операция в Сирии
Участие российских войск в операции в Сирии стало для многих россиян главным примером успешности Путина и пропагандировало популярный у многих избирателей образ силы. А «победное возвращение с войны» вполне соответствовало текущему запросу общества
Участие российских войск в операции в Сирии стало для многих россиян главным примером успешности Путина и пропагандировало популярный у многих избирателей образ силы. А «победное возвращение с войны» вполне соответствовало текущему запросу общества
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Протесты против реновации в Москве
Это новое для России явление – самоорганизация гражданского неполитизированного общества против бездумного технократического катка власти. Мэрия пошла навстречу, а у протестующих впервые появилось ощущение, что власть их услышала
Это новое для России явление – самоорганизация гражданского неполитизированного общества против бездумного технократического катка власти. Мэрия пошла навстречу, а у протестующих впервые появилось ощущение, что власть их услышала
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«Поколенческая революция»
Массовое участие школьников и молодежи в акциях Навального – это давление новых поколений на политику и траекторию будущего страны. Массовость и широта географии молодежных протестов позволяют говорить о признаках поколенческой революции. Главные события оценивали политологи Дмитрий Бадовский, Михаил Виноградов, Аббас Галлямов, Константин Калачёв, Андрей Колесников, Андрей Колядин, Глеб Кузнецов, Александр Кынев и Глеб Павловский
Массовое участие школьников и молодежи в акциях Навального – это давление новых поколений на политику и траекторию будущего страны. Массовость и широта географии молодежных протестов позволяют говорить о признаках поколенческой революции. Главные события оценивали политологи Дмитрий Бадовский, Михаил Виноградов, Аббас Галлямов, Константин Калачёв, Андрей Колесников, Андрей Колядин, Глеб Кузнецов, Александр Кынев и Глеб Павловский
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