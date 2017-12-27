Главные предвыборные политические события года

Евгений Егоров / Ведомости

«Поколенческая революция»

Массовое участие школьников и молодежи в акциях Навального – это давление новых поколений на политику и траекторию будущего страны. Массовость и широта географии молодежных протестов позволяют говорить о признаках поколенческой революции. Главные события оценивали политологи Дмитрий Бадовский, Михаил Виноградов, Аббас Галлямов, Константин Калачёв, Андрей Колесников, Андрей Колядин, Глеб Кузнецов, Александр Кынев и Глеб Павловский

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