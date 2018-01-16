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Песков заявил о независимости редакционной политики телевидения от Путина

Президент Владимир Путин по закону не может влиять на редакционную политику телеканалов, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова с просьбой пресечь «контрпропаганду» против кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина.

«Это [обращение Зюганова] можно воспринимать как "для сведения". Потому что, если речь идет об официальной жалобе, связанной с выборным процессом, то, конечно, ее нужно адресовать в Центральную избирательную комиссию. И, конечно же, президент никоим образом не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов. Об этом не может идти и речи», – сказал Песков.

В понедельник «Интерфакс» сообщил, что Зюганов направил письмо Путину, а также председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и руководителям «Первого канала» и ВГТРК, в котором попросил «принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции».

«Целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать», – заявил Зюганов. По его словам, подобное использование телеэфира «для контрпропаганды» против одного из кандидатов недопустимо .