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Штаб Путина сообщил о сборе более 1 млн подписей в его поддержку

В поддержку кандидата в президенты Владимира Путина собрано более 1 млн подписей, сообщили «Интерфаксу» в штабе кандидата.

Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 000 подписей избирателей в свою поддержку, на каждый субъект должно приходиться не менее 7500 подписей россиян, проживающих на его территории.

Штаб принял решение не останавливать сбор и «дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату». Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в штабе для формирования базы сторонников кандидата.

Церемония выдвижения Путина на четвертый президентский срок прошла 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ. Инициативная группа, выдвинувшая действующего президента на выборы, состояла из 668 депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей парламентской и непарламентской оппозиции и звезд культуры, искусства и спорта. Путин на церемонии не присутствовал.

О намерении участвовать в президентских выборах Путин заявил в декабре на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г.

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