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Дамаск пригрозил сбивать турецкие военные самолеты в небе над Сирией

Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что силы противовоздушной обороны Сирии будут сбивать любые турецкие самолеты в небе над Сирией. Любая военная операция Турции в сирийском районе Африна будет считаться «актом агрессии», передает AP.

Мекдад выразил надежду, что власти Турции услышат предостережение Дамаска. Военная операция в Африне не будет «приятным времяпрепровождением», передает его слова информагентство SANA. По его словам, присутствие турецких вооруженных сил на территории Сирии «абсолютно неприемлемо».

«Африн, а также северный и северо-восточный регионы республики навсегда останутся арабскими землями Сирии», – сказал Мекдад.

Ранее турецкое информагентство «Анадолу» сообщило, что Турция стягивает военную технику на границу с Сирией. Речь идет о девяти фурах с танками. Их доставили из разных военных частей Турции в район Антакья. Военная техника прибыла в рамках усиления турецких военных подразделений на границе. В свою очередь пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти примут все необходимые меры для защиты национальной безопасности. По его словам, Турция продолжит бороться с террористическими группировками, радикалами и бандформированиями. «При этом Турция не намерена ждать для этого разрешения и сама вправе выбирать место, время и способы борьбы», – добавил Калын.

По его словам, на данный момент начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан находятся с визитом в России.

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