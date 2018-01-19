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Трамп предложил перенести из Минска переговоры о Донбассе

Президент США Дональд Трамп предлагает сменить площадку переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке после заседания Совета безопасности ООН.

«Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп. - "Ведомости") говорит: "Давай в другом месте [проведем переговоры]". Я говорю: "Давайте"», - передает слова Назарбаева «Интерфакс».

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане, - рассказал Назарбаев. - Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать».

Назарбаев также разделяет мнение, что минские договоренности зашли в тупик. «Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», - считает он.

В 2017 г. переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе проходили в Минске в феврале, апреле и июле.

В четверг Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «оккупированных территорий», а Россия признается «государством-агрессором». Украинские власти при этом получают законодательное право применять все необходимые средства для противостояния «российской агрессии».

В российском МИДе назвали принятие законопроекта «подготовкой к войне». «[Президент Украины Петр] Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — заявили в министерстве.