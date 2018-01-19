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ЦИК разберет жалобы Грудинина и Собчак на перегибы в агитации

Рабочая группа по информационным спорам ЦИК в среду рассмотрит жалобы Геннадия Зюганова на некорректное освещение в телеэфире кандидата от КПРФ Павла Грудинина, а также обращения движения «Голос» и кандидата Ксении Собчак - они будут рассматриваться как одна жалоба, так как Собчак к своему заявлению приложила сводку «Голоса». Об этом рассказала «Ведомостям» член ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, каналы уже частично извещены, им будут разосланы тексты жалоб и ЦИК уже попросил их предоставить свои пояснения относительно тех принципов, которыми они руководствуются при освещении избирательной кампании. В свою очередь от кандидатов ждут точной информации: какие именно предвыборные мероприятия не получили освещения в СМИ.

«То есть фактов, что они вели активную деятельность, но не представили интерес для наших СМИ, - пояснила Гришина. - Потому что нельзя говорить, что равенство не соблюдено, если какой-либо кандидат принципиально не ведет кампанию и, соответственно, и никого другого нельзя освещать. Но если кампания ведется активно, то, конечно, желательно, чтобы СМИ проводили освещение всех, кто официально выдвинулся и получил на это право». Гришина предположила, что в среду состоится «достаточно обстоятельный разговор по поводу освещения избирательной кампании».

На одном из предыдущих заседаний председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что массового нарушения телеканалами требований закона в части освещения предвыборной кампании нет, но есть вещи, которые Центризбирком действительно настораживают. Определенные признаки агитации за одного кандидата действительно есть в сообщениях ряда региональных телеканалов, отметила она, призвав журналистов не оказывать такую «медвежью услугу» никому из кандидатов.

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