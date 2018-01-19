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Песков отметил успехи Минкультуры в продвижении российского кино

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Минкультуры не ущемляет интересы иностранных прокатчиков фильмов, их сборы в России неуклонно увеличиваются, передает «Интерфакс».

По его словам, российский президент Владимир Путин много раз говорил о необходимости защищать интересы отечественных кинопроизводителей. По его словам, при этом интересы зарубежных прокатчиков в России не ущемляются. Так Песков прокомментировал ситуацию вокруг выхода в российский прокат фильма иностранного производства «Приключения Паддингтона - 2».

Песков также отметил «весьма эффективную» работу Минкультуры. По его словам, правительство следит за ситацией на российском рынке кино. «Путин, будучи председателем правительства, стоял у истоков комплексных мер по поддержке отечественного кинематографа, создания Фонда кино, формирования этого фонда, выработки правил его деятельности», - пояснил Песков.

По его словам, такие меры способствовали развитию «этой отрасли нашей экономики». Песков констатировал, что Минкультуры неоднократно «получало высокую оценку работы по реанимации отечественного кино», качество российских фильмов улучшилось, «стремительно растут кассовые сборы», добавил он.

17 января Минкультуры перенесло премьеру фильма «Приключения Паддингтона - 2» на две недели, чтобы у российских фильмов «Скиф» и «Движение вверх» было меньше конкурентов в прокате. Об этом ранее «Ведомостям» рассказали сотрудники трех кинокомпаний со ссылкой на слова чиновников.