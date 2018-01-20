Таксист открыл стрельбу по пассажирам в центре Москвы

США подтолкнули Турцию на военную операцию против курдов на севере Сирии, заявило Минобороны России.
«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», – говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны считают, что крайне негативную реакцию у Анкары вызвало заявление Вашингтона о формировании «пограничных сил», а также «другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков».
«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов. – "Ведомости), способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции", – указывают в Минобороны.
Действия американской стороны ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды, заключают в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило о выводе российских военных из зоны наступления турецких сил.
МИД России выразил озабоченность в связи с военной кампанией. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Турция начала «антитеррористическую операцию» против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне под названием «Оливковая ветвь» 20 января в 17.00.
Генштаб ВС Турции по состоянию на 18.30 отчитался об уничтожении в Африне 108 целей, относящихся к курдской партии «Демократический союз» (PYD).
Все убитые и раненые, доставленные в больницы Африна, являются боевиками курдских организаций, сообщили в штабе.