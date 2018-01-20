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Таксист открыл стрельбу по пассажирам в центре Москвы

В ночь на 20 января у станции метро «Маяковская» водитель машины открыл стрельбу из травматического оружия по пассажирам, сообщили ТАСС в пресс-службе московского МВД.

В полицию в 1.30 поступило сообщение о конфликте на 1-й Тверской-Ямской улице Москвы, в ходе которого водитель машины, предположительно из травматического оружия, ранил двух пассажиров, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшие обратились за помощью в медицинское учреждение. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщал, конфликт произошел на бытовой почве. Пассажиры были в нетрезвом состоянии, и одного из них стошнило во время поездки, водитель потребовал от них выйти из машины и оплатить чистку салона. После завязавшейся перепалки таксист пять раз выстрелил в пассажиров из травматического пистолета.