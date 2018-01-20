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Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета

Китай выражает серьезное недовольство заходом эсминца США в территориальные воды страны и призывает прекратить подобные «провокации», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя МИДа Лу Кана.

Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанъянь без разрешения китайского правительства. ВМС Китая в соответствии с законом произвели в отношении судна проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение, чтобы он покинул воды.

«Китай в этой связи выразил серьезное недовольство, намерен предпринять все необходимые действия для обеспечения своего суверенитета», — подчеркивают в МИДе.

«Мы решительно призываем США немедленно исправить их ошибку и прекратить подобные провокации, чтобы не нанести урон двусторонним отношениям, а также региональному миру и стабильности», — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

В минобороны Китая в свою очередь сообщили, что заход эсминца стал угрозой для авиации корабельного базирования и национальной безопасности страны.

Китай ведет споры с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены запасы нефти. США не признают претензии Китая и настаивают на своем праве свободного судоходства в районе.