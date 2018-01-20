Политика

Новости

МОК одобрил выступление сборных Южной и Северной Кореи на Олимпиаде под одним флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортивным сборным Южной Кореи и КНДР выступать на Олимпийских играх под объединенным флагом, говорится в заявлении организации.

«Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для всех корейцев, но для всего мира», – заявил президент МОК Томас Бах.

МОК аккредитовал на Олимпиаду 22 северокорейских спортсменов, они будут участвовать в трех видах спорта – фигурном катании, лыжных гонках и женском хоккее. Также посетить Игры смогут 24 официальных представителя и 21 журналист из КНДР.

Это первый случай в истории, когда сборные разных стран будут выступать на Олимпийских играх одной командой.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 г.