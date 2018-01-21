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Курды заявили об отражении атаки Турции под Африном

ТАСС/Ведомости
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Курдские отряды народной самообороны (YPG) сегодня заявили, что отразили атаки турецких военных на подступах к городу Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление YPG.

По словам представителя YPG в Африне Бируска Хасака, турецкие силы были отброшены после двух ожесточенных столкновений. Другой представитель курдских сил Нури Махмуди заявил, что «все наземные военные атаки Турции против Африна были отражены и они [военные] были вынуждены отступить». По его данным, турецкие силы продолжают артобстрелы и бомбардировки поселений на подступах к городу.

Сегодня утром премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции ВС республики в провинции Африн с целью установить 30-километровую «зону безопасности». По данным агентства Anadolu, турецкие военные продвигаются вместе с формированиями оппозиционной сирийскому правительству группировки «Сирийская свободная армия» (ССА). Агентство Al Jazeera сообщило об активных действиях ССА к востоку от Африна и в смежных районах Турции.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Самолеты ВВС Турции поразили уже больше 150 целей в Африне. По данным телеканала Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Однако турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие и раненые «являются террористами».

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Курды показали видео уничтожения турецкого танка

Ведомости
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Курдское информационное агентство ANF News в воскресенье распространило видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение турецкого танка противотанковой управляемой ракетой в районе деревни Курдо района Бильбиль в провинции Африн.

На кадрах слышен запуск, виден полет ПТУР и взрыв на неподвижной цели на дальности 1,5-2 км. Точная идентификация цели невозможна. ВС Турции о потерях бронетехники не сообщали.

В воскресенье курдские отряды самообороны (YPG) заявили об уничтожении пяти единиц турецкой бронетехники, из них двух - в деревне Дикметаш и еще двух - в окрестностях города Тель-Рифат. По сообщению курдского агентства, именно там идут самые ожесточенные бои между турецкой армией и курдским ополчением и силы вторжения потеряли уже девять человек убитыми. Независимого подтверждения этой информации также нет.

Турция накануне в союзе с сирийской оппозицией начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.

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Новости

США призвали Турцию ограничить операцию в Сирии

ТАСС
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США сегодня призвали Турцию ограничить военную операцию в провинции Африн как по масштабу и продолжительности, так и по жертвам среди мирного населения. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт.

«Как отметил накануне госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон в телефонных разговорах с турецкими и российскими коллегами, США очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно положением гражданского населения, которое сталкивается с эскалацией боевых действий», - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

«Понимая законную обеспокоенность Турции вопросами безопасности как союзника по НАТО и ключевого партнера в усилиях по разгрому [запрещенного в России] ИГ... мы призываем Турцию проявлять сдержанность и убедиться в том, что ее военные операции ограничены в масштабе и продолжительности, а также проводятся скрупулезно с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения», - отмечается в документе.

Сегодня Турция официально объявила о начале наземной фазы операции «Оливковая ветвь». Цель операции - разгром курдских формирований в курдской провинции Африн в Сирии во взаимодействии с протурецкой сирийской оппозицией в лице «Сирийской свободной армии» (ССА). Турция заявила, что значительно продвинулась в Африне, не встречая сопротивления, курды настаивают, что продолжают отражать атаки.

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Новости

Съезд СДПГ проголосовал за переговоры с альянсом Меркель о коалиционном правительстве

Интерфакс
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Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились на переговоры с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель о формировании коалиционного правительства, сообщили немецкие СМИ. За переговоры проголосовали 362 делегата из 642, присутствовавших на форуме.

Перед съездом глава социал-демократов Мартин Шульц призвал делегатов проголосовать за начало переговоров с альянсом ХДС/ХСС.

Альянс ХДС/ХСС и СДПГ не могут сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в парламенте, СДПГ – 153 мандата, правопопулистская «Альтернатива для Германии» - 94 места, Свободная демократическая партия – 80 мандатов. «Левые» получили 69 мест, «зеленые» – 67. Пока в Германии работает правительство, сформированное по итогам предыдущих парламентских выборов.

Новости о предварительном соглашении партий в начале января привели к укреплению евро к доллару до максимума с 2014 г.

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Новости

При нападении на отель в Кабуле погибли девять украинцев

Интерфакс
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Жертвами нападения террористов на отель Intercontinental в Кабуле в воскресенье утром стали 18 человек, в числе опознанных - девять граждан Украины, сообщило агентство ВВС со ссылкой на информацию местной полиции. Консул Украины в Таджикистане вылетел в Кабул в связи с гибелью украинцев, сообщило агентство UNIAN.

Кроме того, погиб один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана и четверо - Афганистана. Еще два человека до сих пор не опознаны. Афганская авиакомпания Kam Air подтвердила, что убиты несколько ее сотрудников, судьба еще нескольких до сих пор неизвестна.

По данным властей, трое из числа нападавших были ликвидированы во время осады здания. Еще десять человек получили ранения, в том числе четверо гражданских лиц.

По последним данным МВД Афганистана, в ходе террористической атаки убиты 14 иностранных граждан и четверо афганцев, сообщил в прямом эфире TOLO News начальник пресс-службы МВД страны Наджиб Дониш. «Данные о потерях документально подтверждены, и всякие другие данные о потерях не соответствуют действительности», - заявил представитель МВД. Ранее телеканал TOLO news сообщил более чем о 40 погибших. По словам Дониша, за терактом стоят не талибы, это сделали террористы афганско-пакистанской террористической группировки «Хаккани».

Министр внутренних дел Афганистана в своем заявлении отметил, что решение доверить охрану гостиницы частной компании было ошибочным.

Вооруженные лица проникли в отель, где проходили две свадьбы, в субботу примерно в 21.30 по местному времени с черного хода. Нападавшие открыли огонь по посетителям, затем взяли в заложники постояльцев отеля и персонал. Утром в воскресенье в отеле произошло возгорание, и афганские подразделения пошли на штурм. Все четверо нападавших убиты. Из отеля освобождено 153 человека, в том числе 41 иностранец.

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Политика
Новости

Волонтеры Навального задержаны в Москве за призыв к бойкоту выборов

Ведомости
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В Москве на Чистопрудном бульваре задержаны двое волонтеров штаба политика Алексея Навального. Из видео задержания, опубликованного в группе «Команда Навального» в соцсети «В контакте», следует, что их задержали за раздачу листовок с призывами к бойкоту выборов. Один из сотрудников полиции объяснил, что активисты в своих листовках призывают людей не пользоваться своим правом - то есть отказаться от участия в выборах, передает «Дождь».

Проект «ОВД-инфо» сообщил, что задержанные - Алексей Мащенко и несовершеннолетняя девушка - доставлены в ОВД «Басманный».

Листовки у активистов Навального ￼регулярно изымают в регионах: последние такие инциденты произошли в Омске, Пскове, Мурманске и Петербурге. На минувшей неделе мэрия Москвы не согласовала его сторонникам намеченную на 28 января акцию «забастовка избирателей» в центре Москвы, предложив район Щукино на северо-западе столицы. «Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников», – написал политик.

В декабре Центризбирком отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за судимости по делу «Кировлеса». После этого политик объявил всероссийскую «забастовку избирателей», призвав своих сторонников не принимать участия в голосовании на выборах 18 марта. На 28 января оппозиционер запланировал в российских городах протестные акции «забастовка избирателей». Политик считает, что осмысленная позиция россиян на президентских выборах 18 марта может быть только одна: бойкот.

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Политика
Новости

Песков рассказал о мерах противодействия «кремлевскому докладу» США

Интерфакс
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Российские власти уже приняли меры для того, чтобы минимизировать вред от публикации в США «кремлевского доклада», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков», - сказал он.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, готовится ли Кремль к публикации этого документа. Песков отметил, что в первую очередь нужно предпринять меры предосторожности для российской экономики.

Ожидается, что «кремлевский доклад» о близких к российскому руководству лицах, в отношении которых могут быть введены персональные ограничительные меры США, выйдет до конца января. По условиям закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в список должны войти не только чиновники и бизнесмены, но и члены их семей. Согласно принятому летом 2017 г. новому закону США о санкциях против России санкции – вплоть до блокировки активов в США – могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных оборонных холдингов России.

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Политика
Новости

Кремль сообщил о непубличных встречах Путина и Порошенко

Ведомости
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Контакты президентов России и Украины имеют место, но о них не всегда сообщается публично, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем», - сказал Песков.

По словам Пескова, »это обычная практика». «Когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается», - отметил пресс-секретарь.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко пока не прокомментировала заявление Пескова. Впервые Путин и Порошенко встретились в июне 2014 г. в Нормандии. Последняя личная встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины состоялась в октябре 2016 г. на саммите «нормандской четверки» в Берлине. Сообщалось, что президенты не нашли общего языка.

Политика
Новости

Песков опроверг подготовку вопросов для прямой линии Путина

Ведомости
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Вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не готовятся заранее, сама же линия скорее всего продолжится в той или иной форме, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Они абсолютно не готовятся», - ответил он на вопрос ведущей в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Это [формат прямой линии] зависит от президента, от его решения. Если президент посчитает, что такой формат наилучшим образом обеспечивает его обратную связь с людьми, я уверен, что он решит ее продолжать», - сказал Песков.

По его словам, перед «прямой линией, готовятся справочные материалы, правительство делает большую подготовительную работу». «Надеюсь, что прямая линия как идея будет продолжаться, но как форма будет дальше совершенствоваться», - добавил Песков.

Последним большим выступлением Путина перед общероссийской аудиторией стала 13-я большая пресс-конференция, прошедшая 14 декабря. Пятнадцатая прямая линия Путина прошла в июне 2017 г., дата следующей не определена: во время большой пресс-конференции Путин уклонился от ответа на этот вопрос.

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Политика
Новости

Песков заявил об уверенной победе Путина на выборах президента

Интерфакс
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин убедительно победит на выборах 18 марта. Об этом он заявил в интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Несмотря на то что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я как гражданин России уверен, что он победит», - сказал Песков.

По мнению Пескова, Крым помог консолидировать вокруг президента «уникально подавляющее большинство населения». «Я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа», - заключил он.

Песков считает, что останется на госслужбе после выборов. «Где-то на службе, я служащий, я вырос в семье госслужащего, и в любом случае это все государственная служба, и всю жизнь проработав в госслужбе, видеть себя в бизнесе или еще в чем-то просто невозможно», - сказал он ведущей. Так он ответил на вопрос, где видит себя после марта 2018 г.

На минувшей неделе избирательный штаб Владимира Путина объявил о приостановке сбора подписей в его поддержку — собрано уже впятеро больше необходимого, более 1,5 млн.

Миллион подписей за Путина

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Политика
Новости

Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

Интерфакс
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Вторжение Турции на территорию Сирии и ее действия в Африне являются свидетельством поддержки терроризма и террористов турецкими властями, заявил сегодня президент Сирии Башар Асад.

«Грубое вторжение Турции в сирийский город Африн связано с той политикой турецкого режима, которую он проводит с самого начала сирийского кризиса. Ее основой является поддержка терроризма и различного рода террористических структур», - сказал Асад во время встречи в Дамаске с делегацией Совета по стратегическим внешним связям Ирана.

В ночь на воскресенье Турция начала наземную операцию «Оливковая ветвь» против курдского ополчения в сирийском районе Африн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские формирования «бегут» перед ВС Турции и поддерживаемой ими сирийской оппозицией и обещал завершить операцию быстро. Представитель курдов в Африне опроверг заявления турецкой стороны, отметив, что турецкие войска и ССА встретили серьезный отпор.

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Политика
Новости

Афганские СМИ сообщили о 43 погибших при нападении на отель в Кабуле

Ведомости
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Афганский 24-часовой канал TOLO news сообщил, что число погибших при нападении боевиков запрещенной в России группировки «Талибан» на отель Intercontinental в Кабуле намного больше официальных данных - не менее 43 человек. «Компетентный источник в правоохранительных органах сказал, что в атаке на отель Intercontinental погибли не меньше 43 человек», - сообщил канал в Twitter.

Ранее МВД Афганистана сообщило, что в результате террористической атаки на гостиницу были убиты пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранены шесть человек. Однако затем МИД Украины подтвердил гибель одного гражданина страны. Посол Афганистана в Пакистане Омар Захилвал подтвердил гибель в отеле генконсула Афганистана в Карачи Мохаммада Пояна.

Вооруженные лица проникли в отель, где проходили две свадьбы, в субботу примерно в 21.30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям, затем взяли в заложники постояльцев отеля и персонал. Утром в воскресенье в отеле произошло возгорание, и афганские подразделения пошли на штурм. Все четверо нападавших убиты. Из отеля освобождено 153 человека, в том числе 41 иностранец.

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Политика
Новости

Эрдоган заявил о бегстве курдов из Африна

Интерфакс
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня в провинции Бурса, заявил, что курды «бегут» перед союзными войсками в провинции Африн, и пообещал в кратчайшие сроки закончить операцию против сил курдского ополчения.

Эрдоган напомнил, что накануне, в городе Кютахья, он сказал, что после Африна операция «будет продолжена в Маджибе» - городе на востоке Сирии, контролируемом курдским ополчением.

Сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что одна из целей операции «Оливковая ветвь», которую Турция проводит на северо-западе Сирии в контакте с сирийской оппозицией, - создание 30-километровой «зоны безопасности». Премьер сказал об этом в воскресенье, объявив о начале наземной операции ВС Турции в Сирии против курдского ополчения (YPG).

Турция, которая начала наземное наступление на позиции курдского ополчения в сирийском Африне совместно с поддерживаемой Анкарой «Сирийской свободной армией» (ССА), применила танки, сообщил турецкий телеканал NTV. Турецкие СМИ сообщают, что операция проходит без потерь со стороны Турции. Представитель курдов в Африне опроверг заявления турецкой стороны, отметив, что турецкие войска и ССА встретили серьезный отпор.

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