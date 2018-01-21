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Курды заявили об отражении атаки Турции под Африном

Курдские отряды народной самообороны (YPG) сегодня заявили, что отразили атаки турецких военных на подступах к городу Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление YPG.

По словам представителя YPG в Африне Бируска Хасака, турецкие силы были отброшены после двух ожесточенных столкновений. Другой представитель курдских сил Нури Махмуди заявил, что «все наземные военные атаки Турции против Африна были отражены и они [военные] были вынуждены отступить». По его данным, турецкие силы продолжают артобстрелы и бомбардировки поселений на подступах к городу.

Сегодня утром премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции ВС республики в провинции Африн с целью установить 30-километровую «зону безопасности». По данным агентства Anadolu, турецкие военные продвигаются вместе с формированиями оппозиционной сирийскому правительству группировки «Сирийская свободная армия» (ССА). Агентство Al Jazeera сообщило об активных действиях ССА к востоку от Африна и в смежных районах Турции.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Самолеты ВВС Турции поразили уже больше 150 целей в Африне. По данным телеканала Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Однако турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие и раненые «являются террористами».