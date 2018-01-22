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Пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ выплатят по 400 000 рублей

Пострадавшие при нападение на школу в Улан-Удэ получат единовременные выплаты по 400 000 руб., сообщается на сайте правительства Республики Бурятии.

Всего на эти цели из резервного фонда регионального правительства будет выделено 2,4 млн руб. Выплачиваемые суммы эквивалентны размеру компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, отметил глава республики Алексей Цыденов.

По состоянию на утро 22 января трое детей и учитель находятся в удовлетворительном состоянии, двое – в тяжелом. Состояние самого нападавшего оценивается как среднее.

Ученик 9-го класса школы № 5 в Сосновом бору напал на семиклассников и их учительницу 19 января. 15-летний подросток бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, а когда ученики начали выбегать из помещения, он начал наносить по ним удары топором. В классе начался пожар, школа была эвакуирована.

В результате произошедшего пострадали семь человек, в том числе учительница и сам нападавший, последний пытался покончить с собой, сейчас он находится под стражей. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

22 января школа возобновила работу. После инцидента в учебном заведении дежурит полиция.