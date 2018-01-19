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Кремль после нападений в школах призвал бороться со злом в интернете

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил необходимость продолжить обсуждать меры для защиты молодого поколения от зла в интернете. При этом он подчеркнул, что не стоит нарушать принципы свободы интернета. Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, можно ли на законодательном уровне применить меры по ужесточению контроля в интернете в связи с недавними нападениями в российских школах.

Интернет несет очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, подчеркнул Песков.

По предварительным данным, в пятницу, 19 января, в школе № 5 микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, а также поджег класс, использовав «коктейль Молотова». В результате пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии, уточняет «Интерфакс».

СК по Бурятии уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). Мотивы преступления пока неизвестны. Нападавшего задержали, он пытался покончить с собой, поэтому находится в больнице, передает «РИА Новости». Есть еще двое нападавших, их поиски продолжаются, сообщала пресс-служба республиканского правительства.

Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что уже в пятницу ведомство начнет блокировку групп в соцсетях, которые пропагандируют насилие с применением холодного оружия в школах. Законопроект об ограничении регистрации детей в соцсетях внесут в Госдуму весной, рассказал ТАСС депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.