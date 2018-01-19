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Минкомсвязи начнет блокировку групп в соцсетях из-за нападений в школах

Минкомсвязи будет блокировать в социальных сетях группы, пропагандирующие насилие с применением холодного оружия в школах. Об этом рассказал ТАСС замруководителя ведомства Алексей Волин.

Такие группы подпадают под призывы к терроризму и под экстремизм, потому что пропагандируют массовое антисоциальное поведение, отметил Волин: «По сути дела, провоцируют школьников на самоубийство». По аналогии с «Синим китом» группы должны быть заблокированы, добавил он.

Он уточнил, что подобных групп выявлено немного. Их блокировка начнется уже в пятницу, 19 января. По словам Волина, в блокировке будут участвовать также Роскомнадзор и администрации соцсетей.

Ранее на этой неделе сразу в двух школах России произошли нападения на учащихся в школах - 19 января в Бурятии и 15 января в Перми. При первой атаке пострадали пять человек, трое из них в тяжелом состоянии. При втором нападении пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы.