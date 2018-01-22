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Дороги в Давосе заблокированы снегом в преддверии форума

В преддверии открывающегося завтра, 23 января, Международного экономического форума в Давосе высота снежного покрова в этом швейцарском поселке приблизилась к двум метрам. Многочисленные прибывшие на форум журналисты и участники жалуются на дороги, заблокированные снегом несмотря на все усилия дорожных служб. По данным навигационного сервиса Google, днем 22 января скорость дорожного движения на подъездах к общине не превышала 10 км/ч.

По информации издания Tagesanzeiger, с 21 января полностью прервано сообщение с Церматтом из-за риска схода снежных лавин, не ходят поезда из Давоса в Кур и перекрыты дороги в несколько других соседних городов. На вокзалах образовались скопления людей, ожидающих возможности уехать. Впрочем, в дни форума снегопады прекратятся и установится солнечная погода с температурами от -2 до +6 градусов, сообщает сайт местной общины.

Находящиеся в Давосе корреспонденты «Ведомостей» подтверждают пробки и сугробы выше человеческого роста. По мнению регулярных участников, снежный покров во время форума в этом году самый мощный минимум за 10 лет. В регионе объявлена высшая степень лавинной опасности.