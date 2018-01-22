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Мосгорсуд оставил под домашним арестом директора РАМТ Апфельбаум

Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 апреля директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Ранее суд предъявил ей обвинения по уголовному делу о хищении госсредств, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова, передает ТАСС.

«Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников - без удовлетворения», - сказал судья.

Следствие считает, что Апфельбаум в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры заключала соглашения с некоммерческой организацией «Седьмая студия» о выделении более 214 млн руб. госсубсидий на реализацию проекта «Платформа». Она также подписывала отчетную документацию с недостоверными сведениями о количестве и стоимости проводимых мероприятий. По мнению следствия, вину Апфельбаум можно считать доказанной на основании показаний свидетелей, протоколов очных ставок, результатов оперативно-розыскной деятельности и изъятых в ходе расследования финансовых документов.