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СМИ узнали о планах Собчак посетить молитвенный завтрак с участием Трампа

Телеведущая Ксения Собчак, планирующая участвовать в выборах президента России, намерена в начале февраля поехать в США. Одним из ключевых пунктов визита может стать участие в Национальном молитвенном завтраке, на котором также ожидается президент США Дональд Трамп, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники в штабе Собчак. Официально в штабе эту информацию не прокомментировали. Организацией участия Собчак в мероприятии, по данным Русской службы Би-би-си, занимался политтехнолог Алексей Ситников, в октябре заявлявший о выходе из штаба.

Молитвенный завтрак проводится в США ежегодно в первый четверг февраля с 1952 г. Его посещали все президенты США со времен Дуайта Эйзенхауэра. В разное время на мероприятии выступали мать Тереза, лидер группы U2 Боно и бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

Завтрак организует конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation. Конгрессмены приглашают на него других политиков, бизнесменов, представители общественной и религиозной элит. Обычно в мероприятии участвуют около 3000 человек из более чем 100 стран. В российскую делегацию в этом году войдут около 70 человек, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Помимо него на завтре ожидают еще двух депутатов – председателя комитета по образованию Вячеслава Никонова и по бюджету – Андрея Макарова. Аксаков сообщил, что о намерении Собчак посетить завтрак он не знал.

Во время визита в США Собчак также планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне 6 февраля и выступить в Джорджтаунском университете 7 февраля, сообщает Русская служба Би-би-си. Также Собчак намерена встретиться с россиянами, живущими в США, и дать интервью телеканалу CBS. Ее визит в США продлится три дня.

В штабе Собчак поясняют важность поездки тем, что в США живет много российских избирателей – 3 млн человек. Впрочем, на консульском учете там состоит несколько десятков тысяч россиян, а на выборах депутатов Госдумы в 2016 г. проголосовали и вовсе лишь 4030 человек – 0,000037% от числа внесенных в списки для голосования.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что Собчак намерена искать в США спонсоров для своей кампании. В штабе эту информацию не подтверждают и не опровергают. По данным ЦИК, фонд штаба Собчак на 15 января составлял 80,5 млн руб.