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США раскритиковали инициативу России о новом механизме расследования химатак в Сирии

Вашингтон не поддержит инициативу России о создании независимого механизма ООН для расследования химических атак в Сирии, заявила постпред США при всемирной организации Никки Хейли. Текст ее выступления опубликован на сайте миссии.

«Мы не собираемся принимать ни одно российское предложение, которое подрывает нашу способность достичь истины или политизирует то, что должно быть независимым и беспристрастным», - заявила Хейли. Она напомнила, что Россия трижды использовала свое право вето «для уничтожения» существовавшего с 2015 г. механизма по расследованию обстоятельств применения химического оружия. Речь идет о совместном механизме (СМР) ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию обстоятельств химических атак в Сирии. Механизм прекратил существование в конце 2017 г. из-за разногласий членов Совбеза ООН. До этого он выпустил семь докладов, в которых вина за химатаки возлагалась на режим президента Сирии Башара Асада. Хейли подчеркнула, что США готовы восстановить СМР с его «независимым и беспристрастным мандатом», но «что-то меньшее – неприемлемо».

Ранее российский постпред при всемирной организации Василий Небензя представил проект резолюции СБ ОН о создании нового международного независимого механизма для расследования химатак в Сирии сроком на год с возможностью продления его деятельности.

«Когда России не нравятся факты, она пытается перевести разговор на другую тему», - заявила Хейли. По ее словам, факты «снова и снова возвращаются к истине, которую Россия хочет скрыть: режим Асада продолжает использовать химическое оружие против своего народа». Также она посоветовала России «посмотреть в зеркало», прежде чем предлагать поговорить о химическом оружии. «Россия причастна к зверствам режима Асада. Неужели Российская Федерация вообще что-нибудь скажет о страданиях, вызванных варварской тактикой Асада?» - сказала Хейли.

Предложение России о новом механизме расследования постпред США сочла ответом Москвы на парижскую инициативу о создании «Международного партнерства против безнаказанности в отношении применения химического оружия». К ней уже присоединились 25 стран, следует из заявления госдепартамента США. Стороны намерены обмениваться информацией и преследовать силы, применяющие химоружие.