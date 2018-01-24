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Думский комитет раскритиковал предложение ввести экзамен по ПДД при замене прав

Предложение пересдавать экзамены каждый раз при замене прав избыточно. Об этом заявил первый заместитель руководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, передает «Интерфакс». По словам Лысакова, это приведет лишь к дополнительным тратам автовладельцев.

Он напомнил, что водительское удостоверение, которое дает право управлять автомобилем, выдается один раз после сдачи экзаменов. Обязательная пересдача экзамена предусмотрена для тех водителей, которых лишили водительских прав за грубые нарушения ПДД. Такое решение оправданно, отметил Лысаков. В России около 50 млн водителей, пересдавать экзамены каждый раз при замене прав не имеет смысла, добавил он.

О том, что ГИБДД получила и рассматривает предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей при каждой замене прав, написала ранее газета «Известия».

Предложение связано с тем, что в ПДД появилось много изменений, и водители, которые получили права 5–10 лет назад, не очень хорошо в них разбираются, отметил в разговоре с радиостанцией Business FM председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов. По его словам, союз предлагает ввести тестирование из 15–20 вопросов об изменениях в ПДД за последние 10 лет. Вводить переэкзаменовки по практическому вождению не планируется, сказал Ачкасов.