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ЦИК зарегистрировал только двух кандидатов в президенты

Центризбирком пока зарегистрировал только двух кандидатов в президенты России - это идущие от ЛДПР Владимир Жириновский и от КПРФ Павел Грудинин, напомнила сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова. Успешно прошли процедуру выдвижения 13 кандидатов, из них самовыдвиженцев только двое - Владимир Путин и Владимир Михайлов.

«В настоящий момент зарегистрировано в качестве кандидатов двое - Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Кандидатов, кто прошел процедуру выдвижения, - 13, 11 из которых выдвинуты партиями и двое - в порядке самовыдвижения, это Владимир Путин и Владимир Михайлов», - сообщила Памфилова на заседании комиссии в среду. По ее словам, 16 претендентам было отказано в регистрации.

Памфилова рассказала, что ЦИК получил уже почти 200 сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании.

«Их в период кампании поступило 195. Из них 87 - по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов и 52 - об информационном обеспечении выборов», - сказала председатель ЦИК.

16 обращений касались порядка сбора подписей.

«Мы оперативно разослали материалы в регионы, из которых они пришли, и попросили коллег вместе с правоохранительными органами все проверить», - отметила Памфилова.

Изначально о своем выдвижении Центризбирком уведомили 70 человек. Но документы в ЦИК представили лишь 36 из них, а к следующему этапу были допущены только 19 (позже двое выбыли).

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина на этой неделе объявил о прекращении сбора подписей избирателей в его поддержку – собрано уже впятеро больше необходимого, более 1,5 млн. Все собранные подписи в ЦИК переданы не будут – только необходимые 315 000.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина