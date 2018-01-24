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Эрдоган заявил о желании очистить границу с Сирией от террористов

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции очистят территорию около границы с Сирией от террористов, пишут Haberturk и информагентство «Анадолу».

«Начиная с Манбиджа, чтобы покончить с этими играми вдоль наших границ, мы полностью очистим нашу территорию», – заявил Эрдоган. По его словам, Турция изначально планирует уничтожить террористов на северо-западе Сирии, а после создать на освобожденной территории условия для возвращения около 3,5 млн беженцев.

По словам Эрдогана, Турция не собирается захватывать земли Сирии, а хочет только восстановить справедливость. Эрдоган также сказал, что за четыре дня военной операции «Оливковая ветвь» нейтрализованы 268 террористов. В свою очередь, потери турецкой стороны составили около 7–8 человек. По его словам, операция продлится до гибели последнего террориста. «В ходе операции «Оливковая ветвь» ВС Турции понесли потери, есть раненые. Но если за первые четыре дня операции число погибших в рядах ВС Турции и сирийской оппозиции составило 7–8 человек, то, по последним данным, потери противника в живой силе составили 268 человек», – сказал турецкий лидер.

20 января генеральный штаб Вооруженных сил Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против бандформирований в Африне.

Накануне Эрдоган и российский президент Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии. В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 23 января возложил ответственность на Россию за применение химического оружия в Сирии 22 января. По его словам, хлористый газ в Восточной Гуте применили правительственные войска Сирии.