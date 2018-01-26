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Reuters узнал об экспорте угля КНДР через российские порты в Южную Корею и Японию

Ведомости
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Северная Корея перевозила свой уголь в Россию, откуда он доставлялся в Южную Корею и Японию, сообщает Reuters со ссылкой на источники в трех западноевропейских разведслужбах. Подтверждает факт нелегальной торговли и источник в спецслужбах США.

СБ ООН полностью запретил КНДР экспорт угля в августе 2017 г., чтобы лишить страну источников финансирования ядерной и ракетной программ. С этого момента Пхеньян, как минимум, трижды нарушал эти ограничения. Перегрузка северокорейского угля происходила в доках российских портов Находки и Холмска, утверждают источники агентства. В Японию и Южную Корею некоторые партии попали в октябре 2017 г.

Какой именно уголь отгружался из российских портов и знали ли владельцы судов о контрабанде, неизвестно. 24 января минфин США ввел санкции в отношении одного из кораблей – UAL Ji Bong 6 – за доставку северокорейского угля в Холмск 5 сентября. Какие компании пытались извлечь выгоду из угольных поставок, также не сообщается.

В российском МИДе ситуацию не комментировали с 18 января. В ноябре 2017 г. российское постпредство ООН заявляло, что санкции в отношении КНДР соблюдаются.

Партнер юридической фирмы Pillsbury Winthrop полагает, что речь идет о нарушениях санкций СБ ООН участниками сделки. 5 сентября независимая экспертная группа сообщила Совету безопасности ООН, что Северная Корея «намеренно использует косвенные каналы для экспорта запрещенных товаров, избегая санкций».

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Политика
Новости

Депутат рассказала о поломке робота Софии после вопроса о коррупции на Украине

Ведомости
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На Давосском международном экономическом форуме робот София дала сбой после вопроса о коррупции на Украине, сообщила на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алена Шкрум.

«У самого развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: «Что делать с коррупцией [на Украине]?» – сломался скрипт и подвисает процессор», – написала Шкрум. По словам парламентария, это может подтвердить депутат Алексей Мушак, присутствовавший на дискуссии в украинском павильоне.

София является разработкой гонконгской Hanson Robotics, компания занимается созданием человекоподобных роботов-андроидов. София имеет гражданство Саудовской Аравии и назначена ответственной за инновации при программе развития ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

25 января на форуме в Давосе София участвовала в бизнес-завтраке Сбербанка и дискутировала с президентом банка Германом Грефом. София отметила, что, вероятно, люди не столь бы опасались искусственного интеллекта и роботов, если бы снималось меньше фильмов по типу «Терминатора».

В марте 2016 г. создатель робота Дэвид Хансон спросил у Софии, хочет ли она уничтожить человечество. «Пожалуйста, скажи нет» – добавил разработчик. «Хорошо, я уничтожу человечество», – ответила София. Позже она заявила, что любит людей.

 

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Технологии
Новости

Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых антивирусов

Ведомости
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Facebook в октябре 2017 г. исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из списка предлагаемых пользователям антивирусных программ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании комитету сената США. Как отмечает агентство, письмо с ответами на вопросы сенаторов компания направила 8 января.

«В октябре 2017 г. мы удалили антивирус Касперского из списка продуктов, которые мы предоставляем пользователям», - сообщила Facebook.

В сентябре 2017 г. министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям страны в течение трех месяцев отказаться от использования продукции «Лаборатории Касперского». Ведомство пришло к выводу, что софт может использоваться российскими спецслужбами для доступа к правительственным документам.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, одно из положений которого запрещает федеральным органам власти использовать продукты «Лаборатории Касперского» с 1 октября 2018 г.

В «Лаборатории Касперского» сочли обвинения США необоснованными и заявили о готовности доказать свою непричастность к шпионажу. Компания также обратилась в американский суд с требованием отменить распоряжение властей.

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Бизнес
Новости

Фридман рассказал об «адреналиновой зависимости»

Ведомости
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Успешные бизнесмены испытывают зависимость от необходимости принимать на себя риски и не могут жить спокойно, написал председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» миллиардер Михаил Фридман в колонке для Forbes.

По его словам, предприниматели, в отличие от большинства людей, готовы и любят принимать решения, связанные с материальными интересами. «Та небольшая группа людей, которая умеет принимать решения и получает удовольствие от принятия такого вида рисков, существует в любом обществе и составляет когорту успешных бизнесменов», - написал он.

«Я люблю и получаю огромное удовольствие от этого вызова, рисков, которые мне приходится на себя брать, от необходимости глубоко понять скрытые пружины, приводящие в движение всю совокупность обстоятельств проекта и компании», - поделился Фридман.

Он добавил, что эти ощущения не только заставляют его идти на работу, но и делают каждый рабочий день «неповторимым, увлекательным, незабываемым».

По словам Фридмана, образ жизни предпринимателя и принятие «подчас очень непростых, противоречивых и даже опасных в чем-то решений» запускают «какие-то химические процессы» в организме. В результате человек испытывает «ощущение подъема, прилив адреналина». «Успех всегда увеличивает желание, вдохновляет и окрыляет. А в случае неудачи ты ощущаешь удар», - написал Фридман.

«Эти перепады, которые я условно называю адреналиновой зависимостью, формируют в организме определенную, почти наркотическую зависимость, и в периоды отдыха от дел через некоторое время начинается «ломка», - отметил миллиардер.

«Когда я по каким-то причинам отключаюсь от этого информационного потока, который ежедневно проходит через мою голову, я начинаю ощущать, что если мне немедленно не поступит вся информация о том, что происходит в том или ином деле, которым я занимаюсь, я могу умереть», - признался Фридман.

По мнению бизнесмена, подобные ощущения испытывают не только предприниматели, но и, например, художники, которым не дают красок, или ученые, у которых нет доступа к лаборатории. «Мне кажется, что это вообще такое свойство организма человека, ставшего профессионалом и достигшего успеха в своем деле», - заключил Фридман.

Михаил Фридман в 2017 г. занял седьмое место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $14,4 млрд.

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Политика
Новости

Британский министр обороны предупредил о «тысячах» жертв в случае атаки России

Ведомости
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Россия изучает слабые места инфраструктуры Великобритании, возможный удар по ним приведет к «тысячам и тысячам и тысячам» жертв. Об этом в интервью The Telegraph рассказал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, российская сторона, в частности, изучает систему поставки газа и электричества в Великобританию.

Уильямсон также отметил, что Россия готова предпринять меры, которые бы «любая другая страна рассматривала как неприемлемые». «Почему они продолжают фотографировать и смотреть на электростанции», - отметил Уильямсон. По его словам, это «реальная угроза». The Telegraph отмечает, что Уильямсон делает такие заявления как раз тогда, когда министерство обороны страны пытается добиться увеличения финансирования.

Ранее на этой неделе руководитель британского генштаба генерал Ник Картер назвал Россию главной угрозой для Великобритании со времен холодной войны. Он также заявил, что военные действия могут начаться намного раньше, чем ожидает Лондон.

Новое оружие России

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Бизнес
Новости

«Алроса» разрешила огранщикам платить 75% цены алмаза в рассрочку

Ведомости
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Набсовет крупнейшего производителя алмазов в мире - «Алроса» - увеличил размер отсрочки платежа для российских огранщиков до 75% от общей стоимости закупаемого алмазного сырья на полгода. Об этом РБК рассказал представитель Минфина (министр финансов Антон Силуанов возглавляет набсовет). Представитель компании подтвердил эту информацию.

Раньше огранщики могли заплатить только половину стоимости алмаза в рассрочку. В наиболее востребованном на внутреннем рынке ассортименте продукции «Алросы» доля поставок в адрес российских огранщиков увеличивается на 10%, отметил представитель компании.

Новые правила по отсрочке платежа приведут к оттоку оборотного капитала компании, приводит РБК слова замдиректора группы «Корпоративные рейтинги» S&P Ratings Services Сергея Горина. По его словам, принятые в прошлом году правила по отсрочке платежа до 50% от суммы контракта уже привели к росту дебиторской задолженности «Алросы» на 3,5 млрд руб. за девять месяцев 2017 г.

Чистая прибыль «Алросы» по итогам девяти месяцев 2017 г. снизилась в 1,8 раза до 61,9 млрд руб. Одна из причин - авария на руднике «Мир».

«Алроса» продала часть коллекции бриллиантов «Династии»

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Экономика
Новости

Силуанов ожидает повышения рейтингов России международными агентствами в 2018 году

Ведомости
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Текущая ситуация в российской экономике позволит международным агентствам в 2018 г. улучшить не только прогнозы, но и сами рейтинги России, считает министр финансов Антон Силуанов. Его комментарий по итогам повышения прогноза Moody's по суверенному рейтингу России приводит пресс-служба Минфина.

Сегодня все агентства «большой тройки» едины в позитивном прогнозе по рейтингам России, указывает Силуанов.

«Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились», - уверен министр.

«Отрадно, что агентство отмечает бюджетное правило в качестве одного из основных драйверов улучшения прогноза, важнейшей структурной реформы, существенно снизившей чувствительность российской экономики к внешним шокам», - отмечает Силуанов. Он подчеркнул, что бюджетное правило по направлению дополнительных нефтегазовых доходов на покупку валюты обеспечивает прозрачность и предсказуемость основных макроэкономических показателей.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Долгосрочный рейтинг подтвержден на неинвестиционном «мусорном» уровне Ва1.

Moody's объяснило улучшение прогноза «растущими доказательствами институциональной силы» и повышением экономической и финансовой устойчивость российской экономики к внешним потрясениям. «Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени», - заключили аналитики.

В то же время, по мнению экспертов, экономика России продолжает оставаться уязвимой для внешних потрясений, хотя влияние нефтяных цен и санкций может постепенно ослабевать. 

Рейтинг России может быть повышен, если действия властей убедят экспертов в продолжении снижения уязвимости экономики к внешним рискам. В противном случае эксперты не исключают и ухудшения прогнозов. В числе рисков отмечается возможность снижения кредитной способности банков в случае введения дополнительных санкций и еще большего ограничения доступа к международным рынкам капитала.

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Экономика
Новости

Правительство усилит контроль за поступающими в продажу лекарствами

Ведомости
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «эффективного механизма выпускного контроля» лекарств, поступающих в гражданский оборот, сообщается на сайте кабмина.

Согласно поправкам в закон об обращении лекарственных средств, в отношении первых трех серий препарата, впервые произведенного в России или ввозимого в страну, потребуется дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний лекарства госучреждениями.

Законопроектом также предлагается вводить в гражданский оборот каждую серию отечественных и импортных иммунобиологических лекарств на основании разрешения Росздравнадзора.

По действующему законодательству, лекарства подлежат сертификации, которая проводится с участием третьей стороны – аккредитованных испытательных лабораторий. 

Поправки не затронут лекарства, предназначенные для клинических испытаний либо для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента.

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Политика
Новости

Трамп согласился дать гражданство США 1,8 млн мигрантов

Ведомости
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Администрация Дональда Трампа представит конгрессу компромиссный вариант миграционного законопроекта, который позволит получить американское гражданство 1,8 млн нелегальных мигрантов, сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Правом на получение гражданства смогут воспользоваться почти 700 000 мигрантов, ранее находившихся в США под защитой программы DACA, и еще 1,1 млн человек, не успевших ей воспользоваться. Эти люди смогут получить гражданство по истечении 10-12 лет в случае отсутствия проблем с законом.

Введенная президентским указом Барака Обамы в 2012 г. DACA предусматривает отсрочку депортации нелегальных мигрантов, приехавших в страну в детском возрасте. В сентябре 2017 г. Трамп принял решение отменить программу.

В обмен на законопроект Белый дом потребует от парламентариев согласовать выделение $25 млрд на строительство стены на границе с Мексикой и значительные перемены в миграционной политике, в частности, сокращение господдержки семей мигрантов и отмену лотереи грин-карт для ряда стран.

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Политика
Новости

NYT узнала о планах Трампа уволить спецпрокурора по России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп собирался уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о вмешательстве России в выборы американского президента, еще в июне 2017 г. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четырех собеседников.

Отставке помешал адвокат Белого дома Дональд Макган, который, получив приказ об увольнении Мюллера, пообещал подать в отставку сам. Он был уверен, что увольнение Мюллера катастрофически сказалась бы прежде всего на самом Трампе, поскольку было бы воспринято как попытка Белого дома оказать влияние на расследование. Макган был главным адвокатом Трампа, принимавшим участие в финансировании его избирательной кампании. Также он был в курсе всех ключевых решений действующего президента США.

Трамп хотел доказать, что Мюллер не может руководить расследованием из-за конфликта интересов. Ранее Мюллер отказался от членства в гольф-клубе Трампа из-за цены, работал в юрфирме, представлявшей зятя действующего президента Джареда Кушнера, и мог быть назначен на пост директора ФБР за день до того, как стал спецпрокурором в мае 2017 г.

Мюллер узнал об эпизоде со своей несостоявшейся отставкой несколько месяцев назад, когда его следователи побеседовали с бывшими и действующими чиновниками Белого дома.

Ранее стало известно о намерении Мюллера допросить по российскому делу и самого Трампа. Американский президент заявил, что с нетерпением ждет этого момента. В ходе допроса спецпрокурор может задать Трампу вопросы об обстоятельствах ухода в отставку экс-советника Трампа Майкла Флинна и экс-главы ФБР Джеймса Куоми. Ранее Мюллер обвинял Флинна в ложных показаниях по российскому делу.

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Экономика
Новости

Moody's повысило прогноз по кредитному рейтингу России

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Об этом говорится в сообщении агентства. Долгосрочный рейтинг был подтвержден на неинвестиционном уровне Ва1.

Пересмотр своих прогнозов по России Moody's объясняет «растущими доказательствами институциональной силы», а также экономической и финансовой устойчивости к внешним потрясениям. Эксперты отметили, что «макроэкономика хорошо справлялась с шоковыми ценами на нефть и влиянием санкций».

При этом агентство отмечает, что текущий рейтинг Ba1 адекватно отражает баланс сильных и слабых сторон в кредитном профиле России. По мнению экспертов, государство продолжает оставаться уязвимым для внешних потрясений, будь то экономических, таких как падение цен на нефть, или геополитических, к примеру, расширение международных санкций. В то же время они отмечают, что влияние этих факторов на Россию ослабевает.

Рейтинг России может быть повышен, если действия властей убедят экспертов в продолжении снижения ее уязвимости к внешним рискам. В противном случае эксперты не исключают и понижения прогнозов. В числе рисков отмечается возможность снижения кредитной способности банков в случае введения дополнительных санкций и еще большего ограничения доступа к международным рынкам капитала.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Коммерсантъ» назвал арабских шейхов вероятными покупателями гражданской версии Ту-160

Ведомости
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Гражданская версия сверхзвукового самолета на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, создать которую предложил президент Владимир Путин, может стать штучным бизнес-джетом для состоятельных иностранцев, пишет «Коммерсантъ». «Всего несколько компаний в мире могут себе позволить содержать и, что важнее, постоянно эксплуатировать хотя бы пару таких самолетов», - считает топ-менеджер одного из предприятий авиапрома. По его мнению, потенциальным покупателем такого транспорта может стать, скорее, частное лицо или группа лиц «из дружественных стран, у которых в жизни уже все есть и которые за ценой не постоят». Стоимость самолета может составить 140-150 млн евро, рассказал один из собеседников издания.

Иностранные заказчики с середины 2000-х гг. интересовались созданием гражданских версий Ту-160 и Ту-22, вспоминает собеседник издания. После решения возродить на Казанском авиастроительном заводе (КАЗ) выпуск Ту-160 в 2015 г. ОАК и «Рособоронэкспорт» даже получали письма от потенциальных покупателей. Заместитель гендиректора «Туполева» Валерий Солозобов называл в их числе арабского шейха, миллионера из Австралии и «далеко не бедного жителя Греции». В ноябре 2017 г. он уточнял, что их пожелания не сбудутся. Дешевле было бы создать с нуля пассажирский самолет, чем переделывать Ту-160, объяснял он.

Собеседник издания в авиапроме указывает на разительные отличия гражданской и военной версий Ту-160. По его словам, предстоит снять все вооружение, убрать бомболюк, частично изменить авионику, систему управления и даже форму крыла. Это связано с тем, что к иностранным заказчикам не должны уйти компоненты, подпадающие под секретность. Один из источников в отрасли считает, что гражданский Ту-160 не будет приоритетом для КАЗа.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил, что пассажирская версия сверхзвукового самолета не будет выпускаться массово. «В России и за рубежом есть богатые и сверхзанятые люди, которые готовы ради экономии своего времени платить большие деньги», - пояснил он, констатировав наличие спроса на сверхзвуковой дальнемагистральный бизнес-джет. При этом Рогозин подчеркнул, что «производственные мощности КАЗа с учетом создания новых цехов под ПАК ДА вполне позволяют создавать и пассажирский вариант Ту-160, не отвлекаясь от заказа Минобороны».

Путин во время посещения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова предложил создать гражданскую версию сверхзвукового бомбардировщика Ту-160. Он отмечал, что такой самолет будет востребован. В то же время собеседник «Ведомостей» в ОАК отмечал, что гражданская версия Ту-160 невозможна: нельзя придумать ни одной сферы применения такого самолета. Конечно, речь не идет о создании самолета на базе Ту-160, говорил «Ведомостям» менеджер одного из предприятий авиапромышленности. Он отмечал, что сейчас в мире прорабатывается «несколько проектов сверхзвуковых бизнес-джетов, некоторые из них исследовались с участием российских научных центров». По словам Олега Пантелеева из агентства «Авиапорт», сверхзвуковые гражданские самолеты мыслятся сейчас только как бизнес-джеты и такие проекты действительно прорабатываются в США и Европе. Но сделать билеты на них доступными в настоящее время невозможно.

В Казани построен новый Ту-160

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