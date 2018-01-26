Reuters узнал об экспорте угля КНДР через российские порты в Южную Корею и Японию
Северная Корея перевозила свой уголь в Россию, откуда он доставлялся в Южную Корею и Японию, сообщает Reuters со ссылкой на источники в трех западноевропейских разведслужбах. Подтверждает факт нелегальной торговли и источник в спецслужбах США.
СБ ООН полностью запретил КНДР экспорт угля в августе 2017 г., чтобы лишить страну источников финансирования ядерной и ракетной программ. С этого момента Пхеньян, как минимум, трижды нарушал эти ограничения. Перегрузка северокорейского угля происходила в доках российских портов Находки и Холмска, утверждают источники агентства. В Японию и Южную Корею некоторые партии попали в октябре 2017 г.
Какой именно уголь отгружался из российских портов и знали ли владельцы судов о контрабанде, неизвестно. 24 января минфин США ввел санкции в отношении одного из кораблей – UAL Ji Bong 6 – за доставку северокорейского угля в Холмск 5 сентября. Какие компании пытались извлечь выгоду из угольных поставок, также не сообщается.
В российском МИДе ситуацию не комментировали с 18 января. В ноябре 2017 г. российское постпредство ООН заявляло, что санкции в отношении КНДР соблюдаются.
Партнер юридической фирмы Pillsbury Winthrop полагает, что речь идет о нарушениях санкций СБ ООН участниками сделки. 5 сентября независимая экспертная группа сообщила Совету безопасности ООН, что Северная Корея «намеренно использует косвенные каналы для экспорта запрещенных товаров, избегая санкций».