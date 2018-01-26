Депутат рассказала о поломке робота Софии после вопроса о коррупции на Украине
На Давосском международном экономическом форуме робот София дала сбой после вопроса о коррупции на Украине, сообщила на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алена Шкрум.
«У самого развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: «Что делать с коррупцией [на Украине]?» – сломался скрипт и подвисает процессор», – написала Шкрум. По словам парламентария, это может подтвердить депутат Алексей Мушак, присутствовавший на дискуссии в украинском павильоне.
София является разработкой гонконгской Hanson Robotics, компания занимается созданием человекоподобных роботов-андроидов. София имеет гражданство Саудовской Аравии и назначена ответственной за инновации при программе развития ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
25 января на форуме в Давосе София участвовала в бизнес-завтраке Сбербанка и дискутировала с президентом банка Германом Грефом. София отметила, что, вероятно, люди не столь бы опасались искусственного интеллекта и роботов, если бы снималось меньше фильмов по типу «Терминатора».
В марте 2016 г. создатель робота Дэвид Хансон спросил у Софии, хочет ли она уничтожить человечество. «Пожалуйста, скажи нет» – добавил разработчик. «Хорошо, я уничтожу человечество», – ответила София. Позже она заявила, что любит людей.