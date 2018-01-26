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Удальцов подал заявку на проведение социального марша 10 февраля

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов подал в правительство Москвы уведомление о проведении 10 февраля социального марша «За права жителей Московского региона!». Об этом Удальцов сообщил на своей странице в Facebook.

Он предлагает провести шествие по Страстному бульвару от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, а там организовать митинг. В то же время властям предложены несколько альтернативных маршрутов. Согласно заявке организаторы рассчитывают на участие в акции до 5000 человек.

«Во время проведения марша, проводимого в преддверии президентских выборов 2018 г., граждане озвучат жесткую критику политики, проводимой под руководством мэра Москвы [Сергея] Собянина и губернатора Московской области [Андрея] Воробьева, предъявят властям требования по решению основных проблем Москвы и Московской области», – заявил Удальцов.

Марш проводится по инициативе гражданских активистов Москвы и Московской области, отметил Удальцов. По его словам, о поддержке акции уже заявили Моссовет, Народная палата Подмосковья, Гражданский форум местного самоуправления, «Гражданская солидарность», Общество синих ведерок, интернет-проект «Народный кандидат», дольщики ЖК «Царицыно», зоозащитники, движение «Московский троллейбус», Московские переселенцы и несколько независимых муниципальных депутатов.