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Песков не стал комментировать слова британского министра о российской угрозе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление министра обороны Великобритании об угрозе со стороны России. Об этом сообщает «Интерфакс». Вместо этого он переадресовал вопрос Минобороны России.

«Я думаю, что лучше все-таки обращаться в наше оборонное ведомство, чтоб они дали соответствующую оценку слов британского визави», - сказал Песков.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предупредил об угрозе со стороны России в интервью The Telegraph. По его словам, сейчас Россия изучает слабые места инфраструктуры Великобритании и готова предпринять «неприемлемые» меры. Это может привести к «тысячам» жертв, отметил Уильямсон.