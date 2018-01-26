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Песков обвинил СМИ Нидерландов в «подбрасывании угля в топку антироссийской истерии»

Нидерландские газеты «хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение газеты de Volkskrant о том, что спецслужбы Нидерландов были осведомлены о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США, передает «Интерфакс».

«Голландские газеты хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии, которая имеет место быть: это не самое благородное занятие», - сказал Песков. Он отметил, что российская сторона не видела никаких официальных заявлений от спецслужб Нидерландов. «А апеллировать данными из нидерландских газет - тоже не самое надежное дело», - отметил он.

Нидерландская газета de Volkskrant 25 января написала, что нидерландская разведка передала ФБР «важные доказательства вмешательства России в американские выборы». Издание утверждало, что специалисты из нидерландских спецслужб еще в 2014 г. получили доступ к сети хакерской группировки Cozy Bear и, отслеживая ее деятельность, получили информацию об атаках на серверы Демократической партии США. Газета отмечала, что эта информация предоставила ФБР основание начать расследование о возможном вмешательстве России в выборы.

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