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ОКР отказался от идеи организации «Русского дома» в Пхенчхане

Олимпийский комитет России решил не организовывать «Русский дом» во время зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в Пхенчхане. Об этом заявил президент ОКР Александр Жуков, передает ТАСС.

«ОКР на этот раз отказался от идеи организации "Русского дома" на Играх-2018», - сказал он.

Впервые «Русский дом» был организован на зимней Олимпиаде-1994 в норвежском Лиллехаммере. Тогда инициатива создания «Русского дома» как места отдыха спортсменов принадлежала теперь уже бывшему президенту ОКР Виталию Смирнову. После этого «Русский дом» традиционно организовывали каждую Олимпиаду.

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