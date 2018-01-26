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Российский МИД заявил о возможном ответе на новые санкции США

В российском МИДе заявили, что Москва оставляет за собой право ответить на введенные Вашингтоном дополнительные санкции. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право», – говорится в официальном комментарии.

По мнению МИДа, американские власти продолжают попытки оказывать давление на Россию. Дополнительные санкции против российских граждан и компаний введены под надуманным предлогом «причастности России к кризису» на Украине. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон не может отказаться от иллюзий, что Россию нельзя испугать отказами в американских визах или запретами в торговле, невозможно заставить Россию «отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов».

МИД посоветовал «вашингтонским стратегам» задуматься о бессмысленности санкций, которые не приносят им никаких результатов, а только приводят к финансовым потерям для американского бизнеса.