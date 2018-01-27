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Руководитель карельского «Мемориала» Дмитриев вернулся домой из СИЗО

Историк, руководитель карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрий Дмитриев отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, рассказала «Дождю» его дочь Екатерина. О его возвращении домой она также сообщила в группе в Facebook «Дело Дмитриева».

Дмитриев занимается поиском захоронений жертв политических репрессий в Карелии и открытием на этих местах мемориалов, собирал картотеку и сосланных в Карелию чекистов - участников «большого террора». В середине 2016 г. он был арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. По словам его жены, речь идет о фотографиях приемной дочери Дмитриева. Защита обвиняемого настаивает, что он фотографировал дочь для органов опеки. Сам Дмитриев считает, что его уголовное преследование имеет целью дискредитировать «Мемориал».

27 декабря Петрозаводский городской суд отказал в продлении ареста Дмитриеву. Сообщалось, что его отпустят под подписку о невыезде с 28 января 2018 г. Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении снимков приемной дочери Дмитриева на третью экспертизу, а самого Дмитриева — на стационарное психиатрическое обследование в институте имени Сербского, сообщал «Дождь».