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Польша надеется на поддержку США в противодействии «Северному потоку – 2»

Польша рассчитывает на политическую поддержку США в противодействии осуществлению проекта «Северный поток - 2», заявил министр иностранных дел Яцек Чапутович на пресс-конференции по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Также Чапутович заявил о важности участия США в укреплении энергетической безопасности Польши. Он отметил, что страна разделяет взгляды «о необходимости диверсификации источников энергии, в частности за счет импорта американского сжиженного природного газа» (цитаты по ТАСС).

Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что США поддерживают Польшу и выступают против «Северного потока - 2», так как «этот проект подрывает стабильность региона».

Ввод в строй «Северного потока – 2» намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух его ниток – 27,5 млрд куб. м в год.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил противодействие со стороны США реализации проекта газопровода «Северный поток – 2». «Открытым текстом они заставляют европейцев отказаться от «Северного потока – 2», хотя доставка газа в ту же Германию по «Северному потоку – 2» на 2000 км короче, чем через Украину, и в 1,5–2 раза дешевле, чем через Украину, стоимость транзита», – говорил Лавров.

В октябре польский МИД разработал заключение о регулировании морской части газопровода «Северный поток – 2». Документ был передан представителям Еврокомиссии. По мнению Польши, морская часть газопровода должна регулироваться Третьим энергопакетом.