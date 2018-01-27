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Twitter рассказал о 470 000 репостов сообщений Трампа «русскими ботами»

«Русские боты» в Twitter поделились сообщениями Дональда Трампа почти полмиллиона раз в течение последних месяцев президентской кампании в США в 2016 г., передает Bloomberg со ссылкой на переданное Twitter заявление в конгресс.

Автоматизированные учетные записи ретвитили записи Трампа – @realDonaldTrump – почти 470 000 раз. Это более 4% ретвитов, полученных с 1 сентября по 15 ноября 2016 г. Аккаунт Хиллари Клинтон получил менее 50 000 ретвитов со стороны связанных с Россией автоматизированных учетных записей за тот же период времени, говорится в сообщении Twitter.

Twitter также обнаружил, что связанные с Россией боты в 48-73% случаев ретвитили сообщения аккаунта WikiLeaks за тот же период времени. Во время кампании WikiLeaks публиковал электронные письма с взломанных серверов демократической партии.

По данным Twitter, учетные записи, связанные с российским Агентством интернет-исследований, демонстрировали неавтоматизированный характер активности, например, пробовали связаться с журналистами и «видными людьми» через упоминания их аккаунтов. Компания подчеркивает, что некоторые из них действовали от имени новостных агентств и активистов в США.

Twitter давно критикуют за небрежное отношение к фейковым или агрессивным аккаунтам, сообщал Reuters. Критика исходит от пользователей, законодателей и аналитиков в сфере технологий. В отличие от Facebook Twitter разрешает заводить анонимные аккаунты и боты.

В настоящее время в США проводится расследование, цель которого - определить, имело ли место вмешательство России в выборы президента Штатов в 2016 г. Российская сторона несколько раз опровергала эти обвинения.