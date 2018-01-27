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Великобритания построит радар для защиты от «российской агрессии»

Командующий военно-воздушных сил Великобритании Стивен Хиллиер считает, что радиолокатор, строящийся в Сакса-Ворде на Шетландских островах, защитит Великобританию и НАТО от России, говорится на сайте британского минобороны.

Новый радар стоимостью 10 млн фунтов стерлингов позволит британским ВВС и НАТО лучше отслеживать воздушное пространство к северу от Великобритании и над Норвежским морем, «усовершенствовав суверенный потенциал Великобритании в период обострения российской военной активности», говорится в сообщении минобороны.

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии», – отметил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

По словам Хиллиера, радар позволит полностью «защитить как воздушное пространство Великобритании, так и воздушное пространство наших союзников по НАТО в условиях растущего давления со стороны России».

На прошлой неделе руководитель британского генштаба генерал Ник Картер назвал Россию главной угрозой для Великобритании со времен холодной войны и предупредил, что враждебные действия могут начаться намного раньше, чем ожидает Лондон. В частности, Картер заявил, что конфликт с Россией может начаться совершенно непредсказуемо.