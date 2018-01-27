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Более 40 человек погибли и 140 ранены при взрыве в Кабуле

По меньшей мере 40 человек погибли и более 140 получили ранения при взрыве в столице Афганистана Кабуле, сообщает Reuters. BBC сообщает о 63 погибших и 151 раненом.

Нападавшие нагрузили машину скорой помощи взрывчаткой и таким образом проехали через контрольно-пропускной пункт на улицу в дипломатическом квартале, открытую только для госслужащих. Взрыв произошел недалеко от старого здания министерства внутренних дел, представительства Европейского союза и Высшего совета мира Афганистана.

Власти Афганистана полагают, что число погибших будет расти, так как в больницы продолжают поступать раненые.

Запрещенная в России группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за взрыв. Неделю назад боевики «Талибана» заявляли о нападении на гостиницу Intercontinental в Кабуле, где было убито более 20 человек.