Политика

Новости

Ксения Собчак провела одиночный пикет в Грозном

Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела одиночный пикет в столице Чечни Грозном. Она стояла у «Памятника журналистам, погибшим за свободу слова» в сквере Журналистов с плакатом «Свободу Оюбу Титиеву».

Оюб Титиев - руководитель отделения правозащитного центра «Мемориал» в Чечне. Обвинен в хранении наркотиков, находится под стражей. В ходе прямой трансляции Собчак заявила, что протесты, пусть одиночные, приводят к реальным сдвигам - как с руководителем карельского отделения общества «Мемориал» Юрием Дмитриевым.

Перед задержанием в начале января Оюб Титиев успел предупредить, что его возможные признательные показания будут означать только то, что они даны под пытками. Международный «Мемориал» просил российскую и международную общественность «следить за делом Титиева столь же пристально и реагировать на него столь же остро и заинтересованно, как это происходило в ходе дела Дмитриева».

Накануне Юрий Дмитриев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Дмитриев занимается поиском захоронений жертв политических репрессий в Карелии и открытием на этих местах мемориалов, собирал картотеку и сосланных в Карелию чекистов - участников «большого террора». В середине 2016 г. он был арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. Речь идет о фотографиях приемной дочери Дмитриева - защита настаивает, что он фотографировал дочь для органов опеки. Дмитриев считает, что его уголовное преследование имеет целью дискредитировать «Мемориал».