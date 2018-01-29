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МВД назвало число задержанных на «Забастовке избирателей»

Во время акций протеста в воскресенье 28 января в 16 российских городах сотрудники правоохранительных органов задержали 266 человек, сообщается на сайте МВД. В сообщении отмечается, что все задержанные уже отпущены из отделений.

При этом «в целях пресечения наиболее серьезных нарушений общественного порядка» составлено 175 протоколов об административных правонарушениях, которые будут направлены в суды, сообщило МВД.

28 января в российских городах прошли инициированные оппозиционером Алексеем Навальным акции протеста. Некоторые акции, например в Москве и Санкт-Петербурге, не были согласованы властями. Как сообщало ранее «ОВД-Инфо», во время «забастовок избирателей» всего было задержано около 350 человек.

«Забастовка избирателей» в городах России