«Забастовка избирателей» в городах России
Как проходят акции против участия в выборах, организованные Алексеем Навальным
В России в воскресенье, 28 января, проходят организованные политиком Алексеем Навальным акции протеста против участия в выборах – «Забастовка избирателей»
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Якутск
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Красноярск
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Новосибирск
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Омск
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Челябинск
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Курган
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Томск
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Томск
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Ижевск
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Тюмень
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Кемерово
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Пермь
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Комсомольск-на-Амуре
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