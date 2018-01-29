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В России планируют изменить принцип расчета МРОТа

Профсоюзы, объединения работодателей и чновники правительства обсудят изменение принципа расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. «Мы договорились, что будем рассматривать развитие динамики МРОТ на основе минимального потребительского бюджета», — сказал журналистам в понедельник руководитель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков после подписания в присутствии президента Владимира Путина генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством.

Ранее Путин объявил, что с 1 мая МРОТ будет полностью приравнен к прожиточному минимуму. Это решение в значительной степени принято с подачи профсоюзов, напомнил президент в понедельник. Но минимальный потребительский бюджет — совсем другой показатель (в отличие от прожиточного минимума), отметил Шмаков. В отличие от прожиточного минимума, минимальный бюджет рассчитывается, исходя из более высоких стандартов жизни человека. Кроме того, стороны соглашения будут вести переговоры о пересмотре состава потребительской корзины, на основе которой сейчас рассчитывается величина прожиточного минимума: «Мы договариваемся начать переговоры по пересмотру состава минимальной потребительской корзины, чтобы ее актуализировать применительно к нашим сегодняшним экономическим условиям жизни», — добавил Шмаков.

Возможные договоренности по этим двум пунктам «будут приближать нас к тому, чтобы работающий человек не был бедным», пояснил руководитель ФНПР. «Это, конечно, будет не завтра, но генеральное соглашение как раз ставит задачу, по которой мы будем вести переговоры», — предупредил Шмаков.