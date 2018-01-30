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Семьи жертв крушения на Украине MH17 выиграли иск против Игоря Стрелкова

В США суд удовлетворил иск родственников 25 погибших в результате катастрофы малазийского Boeing на юго-востоке Украины против экс-министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Информация об этом размещена на сайте программы Zembla, выходящей на телеканале VARA. О том, что иск удовлетворен, журналисты узнали от адвоката заявителей.

Коллективный иск семьи жертв авиакатастрофы летом 2015 г. подали в Окружной суд Северного округа Иллинойса. Погибшие, родственники которых обратились в суд, имели гражданство США и Нидерландов.

Адвокат заявителей считает, что Гиркин ответственен за крушение малазийского лайнера в июле 2014 г. на юго-востоке Украины.

Суд удовлетворил коллективный иск в декабре 2017 г. В решении говорится, что Гиркин должен выплатить каждому из заявителей по $20 млн $10 млн в качестве моральной компенсации и еще $10 млн в качестве компенсации ущерба.

Вероятность того, что Гиркин выплатит, «фактически равна нулю», сообщает ZEMBLA. По мнению родственников, решение суда носит символический характер. Оно необходимо для привлечения внимания мирового сообщества к проблеме.

«Если эти люди каким-то образом заставят меня выплачивать деньги, то мне придется прожить следующую тысячу лет. Больше комментировать мне нечего», — прокомментировал РБК Гиркин.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 г. был сбит над юго-востоком Украины. Самолет следовал рейсом Амстердам — Куала-Лумпур. На борту были 298 пассажиров. Все они погибли. Совет безопасности Нидерландов пришел к выводу, что самолет развалился в небе из-за попадания в него ракеты «земля — воздух», выпущенной установкой «Бук».