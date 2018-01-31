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Эксперт рассказал о замене имен в «кремлевском докладе» США в последний момент

В последний момент подготовленный американскими специалистами список приближенных к Кремлю российских чиновников и бизнесменов был скорректирован неизвестным высокопоставленным лицом, сообщил один из соавторов рекомендаций по составлению «кремлевского доклада», эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд. Его комментарий приводится на сайте совета.

«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный чиновник - никто не знает, кто это был, - отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц администрации президента и правительства России плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes, - рассказал Ослунд. - При этом он высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет».

В результате закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в рамках которого составлялся список, превратился в целом в «неэффективные и издевательские санкции США в отношении России», заключил Ослунд.

«Если этот отрывок из "телефонной книги Кремля" будет иметь какое-то влияние, то только консолидирует российскую элиту вокруг Путина, в то время как авторы CAATSA стремились расколоть элиту и предложить известным россиянам возможность спокойно жить на Западе», - резюмировал Ослунд. Он отметил, что ряд бизнесменов из российского списка Forbes являются гражданами других стран и американские власти не нашли подтверждений каких-либо незаконных действий с их стороны.

В подготовленный минфином США «кремлевский доклад» включены 210 человек, в том числе весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, спикеры Госдумы и Совфеда, руководство администрации президента, главы госкомпаний и практически все высокопоставленные чиновники. Часть списка, посвященная «олигархам», полностью повторяла рейтинг Forbes: в нее вошли 96 российских бизнесменов, чье состояние превышает $1 млрд.

«Кремлевский доклад» также содержит закрытую часть. Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что за публикацией списка последуют новые санкции.