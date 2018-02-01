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Минобороны предложило США выдать пилотам самолетов-разведчиков новые карты

Министерство обороны России посоветовало Военно-морским силам США выдавать пилотам «новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства» России. Так ведомство прокомментировало заявления ВМС США об опасном перехвате российским Су-27 американского самолета-разведчика ЕР-3Е.

Инцидент произошел 29 января над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры», — говорится в комментарии Минобороны, поступившем в редакцию «Ведомостей».

В ведомстве добавили, что действия Су-27 нельзя называть перехватом, потому что перехват длится несколько минут, а российский истребитель сопровождал американский самолет в течение 2 ч 40 мин. «Маневры российского истребителя 29 января были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика ЕР-3Е», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее ВМС США опубликовало видеозаписи, на которых запечатлен перехват американского самолета-разведчика EP-3Е российским Су-27.

Как утверждают американские военные, российский самолет приблизился к американскому ЕР-3Е на «чрезмерной» скорости и совершил рядом с ним резкий поворот. При этом Су-27 приблизился к самолету ВВС США на расстояние пяти футов (около 1,5 м). Затем российский самолет резко ушел вниз, из-за чего американский экипаж почувствовал сильную турбулентность.