США опубликовали новые видео перехвата американского самолета российским Су-27
Военно-морские силы США опубликовали несколько новых видеозаписей, на которых запечатлен перехват американского самолета-разведчика EP-3 российским Су-27. По данным американских военных, инцидент произошел 29 января в международном воздушном пространстве над Черным морем. В ВМС США назвали опасными действия российских пилотов.
Как утверждают американские военные, российский самолет приблизился к американскому ЕР-3 на «чрезмерной» скорости и совершил рядом с ним резкий поворот. При этом Су-27 приблизился к самолету ВВС США на расстояние пяти футов (около 1,5 м). Затем российский самолет резко ушел вниз, из-за чего американский экипаж почувствовал сильную турбулентность.
Об инциденте стало известно 31 января, когда Военно-морские силы США опубликовали первую видеозапись. Представители ВМС уточнили, что «самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал» подобную активность с российской стороны.